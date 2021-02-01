В селе под Аткарском мужчина насмерть замерз на улице

Мужчина до смерти замерз на улице в селе Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Аткарском районе следователи устанавливают причины смерти 60-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено 31 января на улице Зеленая в селе Даниловка.

Тело увидел прохожий, который поспешил на помощь. Однако оказалось, что мужчина уже мертв. Оказалось, что это его односельчанин.

Следов насильственной смерти на трупе не выявлено. Предполагается, что мужчина мог погибнуть от переохлаждения.

Начата проверка.

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