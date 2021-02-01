В Саратове найден труп пенсионера с разбитой головой

Тело пенсионера найдено в его квартире
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В квартире дома на улице Степана Разина в Саратове найдено тело 73-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп обнаружил родственник погибшего 31 января.
Следователи осмотрели место происшествия. Пол в туалете оказался залит кровью, на голове погибшего имелась рана на затылке.
Начата проверка для установления точной причины смерти человека.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.