В Саратове найден труп пенсионера с разбитой головой

Тело пенсионера найдено в его квартире Фото: СУ СКР по Саратовской области

В квартире дома на улице Степана Разина в Саратове найдено тело 73-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп обнаружил родственник погибшего 31 января.

Следователи осмотрели место происшествия. Пол в туалете оказался залит кровью, на голове погибшего имелась рана на затылке.

Начата проверка для установления точной причины смерти человека.

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