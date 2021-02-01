Февраль в Саратове начнется с мокрого снегопада и ветра

В Саратове ожидается ненастная погода 1 февраля
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Февраль 2021 года в Саратовской области начнется с ненастной погоды.
Как предупредили читателей «КП-Саратов» в ГУ МЧС, следует подготовиться к ветреной и сырой погоде.
Днем будет идти мокрый снег, переходящий в дождь. При сильном порывистом юго-западном ветре это приведет к метелям и снежным заносам. В дополнение к этому сильный туман значительно ухудшит видимость. А гололед, гололедица, наледь дополнят «букет» для автомобилистов.
Участников дорожного движения просят быть очень осторожными, соблюдать все правила и не рисковать на дороге. А лучше всего — отказаться от поездок на личном авто.
Столбик термометра 1 февраля будет колебаться около нуля.
Непогода в первый февральский день — не редкость для Саратова. В прошлом году тоже было туманно, сыро и тепло.
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