Февраль в Саратове начнется с мокрого снегопада и ветра

В Саратове ожидается ненастная погода 1 февраля Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Февраль 2021 года в Саратовской области начнется с ненастной погоды.

Как предупредили читателей «КП-Саратов» в ГУ МЧС, следует подготовиться к ветреной и сырой погоде.

Днем будет идти мокрый снег, переходящий в дождь. При сильном порывистом юго-западном ветре это приведет к метелям и снежным заносам. В дополнение к этому сильный туман значительно ухудшит видимость. А гололед, гололедица, наледь дополнят «букет» для автомобилистов.

Участников дорожного движения просят быть очень осторожными, соблюдать все правила и не рисковать на дороге. А лучше всего — отказаться от поездок на личном авто.

Столбик термометра 1 февраля будет колебаться около нуля.

Непогода в первый февральский день — не редкость для Саратова. В прошлом году тоже было туманно, сыро и тепло.

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