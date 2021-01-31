В Балтайском районе насмерть сбита женщина

В селе Садовка Балтайского района Саратовской области насмерть сбита женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на улице Центральная.

По версии следствия, ДТП случилось примерно в 19:30. Женщина шла по середине проезжей части вдоль дороги, ее сбил автомобиль ВАЗ-21099 под управлением 44-летнего мужчины.

Пострадавшая умерла на месте. Проводится проверка.

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