В Балтайском районе насмерть сбита женщина

В селе Садовка Балтайского района Саратовской области насмерть сбита женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на улице Центральная.
По версии следствия, ДТП случилось примерно в 19:30. Женщина шла по середине проезжей части вдоль дороги, ее сбил автомобиль ВАЗ-21099 под управлением 44-летнего мужчины.
Пострадавшая умерла на месте. Проводится проверка.
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