Спасатели пришли на помощь собаке в Саратове

Собака застряла лапой в карабине ошейника Фото: Саратовская городская служба спасения

В Саратове городские спасатели помогли освободиться собаке.

Как сообщили «КП-Саратов» в горспасе, вызов поступил от хозяйки животного.

Пес застрял лапой в карабине от ошейника. Самостоятельно женщина не смогла его освободить и позвонила в службу спасения.

ЧП случилось в доме №19 на улице 8-я Линия. Спасатели воспользовались болторезом, чтобы освободить собаку. Животное не ранено.

Для помощи животному спасатели воспользовались болторезом Фото: Саратовская городская служба спасения

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.