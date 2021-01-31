Спасатели пришли на помощь собаке в Саратове

Собака застряла лапой в карабине ошейника
Фото: Саратовская городская служба спасения
В Саратове городские спасатели помогли освободиться собаке.
Как сообщили «КП-Саратов» в горспасе, вызов поступил от хозяйки животного.
Пес застрял лапой в карабине от ошейника. Самостоятельно женщина не смогла его освободить и позвонила в службу спасения.
ЧП случилось в доме №19 на улице 8-я Линия. Спасатели воспользовались болторезом, чтобы освободить собаку. Животное не ранено.
Для помощи животному спасатели воспользовались болторезом
Фото: Саратовская городская служба спасения
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