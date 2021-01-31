ГИБДД Саратовской области выступила с обращением к водителям из-за ненастной погоды

ГИБДД Саратовской области обращается к водителям с предупреждением из-за ненастной погоды.

В Госавтоинспекции призвали быть осторожными и следить за погодой: она крайне непостоянна и осложняет обстановку на дороге. Сегодня и завтра, в понедельник 1 февраля, в области будет идти дождь, временами ледяной, и мокрый снег.

Осадки сопровождаются сильным ветром, обледенением, налипанием мокрого снега.

- Не забывайте о том, что на обледенелой дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается. Особенно опасными становятся дорожные покрытия при съездах с мостов и путепроводов, а также на поворотах и открытых участках дорог, которые наиболее подвержены обледенению из-за повышенной продуваемости. При движении в условиях снегопада в разы ухудшается видимость водителями транспортных средств, в связи с чем необходимо соблюдать установленный скоростной режим и дистанцию, — отметили в ГИБДД.

Пешеходам следует носить световозвращающие элементы на одежде.

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