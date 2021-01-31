Кандидат социологических наук: Детям рано играть в политику

Елена Сайганова, доцент кафедры социологии молодежи Саратовского национального исследовательского университета имени Н.Г. Чернышевского, кандидат социологических наук, прокомментировала события последних дней с несанкционированными акциями.

- Я работаю с молодежью более 20 лет, и мне как социологу стало интересно проанализировать и рассмотреть, цели и мотивы вовлечения детей и молодежи в незаконные публичные митинги? Понимают ли они участники данных акций то, что ими просто умело манипулируют взрослые? Задавались ли они вопросом, для чего они участвуют в этой «прогулке»?

Пообщавшись с самой молодежью, можно сделать выводы, что они идут участвовать в данных несанкционированных митингах по несколькими причинам: первая группа — это те дети, которые просто хотят посмотреть, дабы удовлетворить свое детское любопытство, вторые относятся к категории получения большего количества подписчиков и хайпануть, третья категория просто идет за компанию с кем то и куда — они идут, за чем им неважно, это такое проведение досуга, четвертая группа для отстаивания своих интересов, даже если они не совпадают с целями данной акции, просто выйти на митинг.

Для многих в этом нет ничего страшного, по словам самих участников, они очень мало знают о правовых аспектах и последствиях участия в данных несанкционированных митингах. Сейчас очень важно донести эту информацию как до самих детей, так и до их родителей.

Если кто-то хочет отстаивать свои взгляды и идеи по любым направлениям и вопросам, то это необходимо осуществлять в рамках правового поля и существующего законодательства. Наша задача — объяснить детям, что они втянуты в продуманную и тщательно спланированную театральную постановку или игру, с их помощью и их руками хотят дестабилизировать обстановку в нашей стране.

Детям рано играть в политику, им не место на незаконных митингах, которые организованы людьми для получения власти и собственной наживы, — уверена Елена Сайганова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.