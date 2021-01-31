Саратовцы прошли несанкционированным шествием, несмотря на предупреждения полиции

Граждане прошли по центру Саратова
Фото: Ольга Симонова
Сегодня, 31 января, в Саратове состоялось шествие.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», во время акции сотрудники правоохранительных органов следили за порядком и неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Предупреждения лились из динамиков МВД, сотрудники которого сопровождали шествие на всем протяжении. Напомним, по итогам аналогичной акции 23 января возбуждено уголовное дело, связанное с нарушением статьи о санитарно-эпидемиологических нормах во время распространения коронавирусной инфекции. Кстати, ряд центральных улиц города был перекрыт.
Полицейские вели себя корректно и предупреждали об ответственности
Фото: Ольга Симонова
Граждане вполне мирно прошли по центральной улице, недолго постояв на площади. Там звучала музыка, некоторые танцевали. Задержаний не было, полицейские вели себя максимально корректно и сдержанно, не препятствуя гражданам, но и не допуская провокаций.
По оценке нашего корреспондента, людей пришло заметно меньше, чем на прошлой неделе, а еще около половины отсеялись по пути.
По оценкам участников, людей собралось немного. Кадр с веб-камеры "СарБК"
Кстати, в Балакове, как сообщают коллеги из местных изданий, акция вообще провалилась. На нее пришли всего несколько человек.
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