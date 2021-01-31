Саратов накроет ненастье: снег, ветер, туман Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

ГУ МЧС предупреждает жителей Саратовской области о ненастье.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, 1 февраля в регионе сохранится сильный туман с видимостью менее 500 метров. На дорогах будет скользко, вероятна изморозь, усилится юго-западный ветер — при порывах его скорость достигнет 21 м/с.

При этом будет идти мокрый снег.

Жителей просят быть осторожными и внимательными. Не следует приближаться к опасно свисающим или ветхим конструкциям, рекламным щитам. Пешеходам следует проявлять максимум бдительности при пересечении проезжей части, а водителям надлежит снизить скорость, отказаться о опасных маневров.

В случае ЧП следует звонить по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101».

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