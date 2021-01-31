Баянист развлекает гуляющих саратовцев песнями Цоя

Жители Саратова в воскресенье вышли на акцию Фото: Ольга Симонова

Центральная улица Саратова в воскресенье 31 января привлекла горожан, которые захотели выйти на несанкционированную акцию. Несмотря на то, что полиция неоднократно предупреждала и продолжает предупреждать об ответственности, некоторые жители города решились пройти по центру.

С энтузиазмом толпу людей встретил баянист, который играет для всех желающих на улице. Немолодой мужчина исполняет песню Виктора Цоя, что явно нравится публике — в коробку перед ним многие кидают монеты.

В целом акция проходит спокойно и не слишком многочисленно. Скорее, она напоминает воскресную прогулку. При этом жители танцуют, также звучат песни группы «Кино».

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