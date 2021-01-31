Любитель iPhone украл из магазина в Вольске чехлы и зарядки на 17,7 тысячи рублей

В Вольском районе Саратовской области раскрыта кража аксессуаров для iPhone.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено утром 16 января.

По словам потерпевшего, неизвестные открыто похитили с прилавка магазина на улице Революционная 20 чехлов, восемь зарядных устройств, блок питания и наушники. Сумма ущерба составила 17,7 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали подозреваемого — ранее неоднократно судимого 42-летнего мужчину. Похищенное было частично изъято.

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