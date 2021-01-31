Полиция предупреждает гуляющих саратовцев об ответственности

В центре Саратова собираются жители Фото: Ольга Симонова

В Саратове не наблюдается активности граждан в воскресенье 31 января.

В центре города полиция предупреждает граждан об ответственности за возможное участие в несанкционированных массовых акциях. При этом вплоть до уголовной.

- Любые провокационные действия будут расценены, как угроза общественного порядка, и будут немедленно пресекаться, — подчеркнул сотрудник полиции в мегафон.

Впрочем, жители не выказывают намерений к провокации, в центре города не наблюдается особой массовости, по оценке корреспондента «КП-Саратов», улицы чуть более оживлены, чем в обычный воскресный день.

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