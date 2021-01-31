Полиция предупреждает гуляющих саратовцев об ответственности

В центре Саратова собираются жители
Фото: Ольга Симонова
В Саратове не наблюдается активности граждан в воскресенье 31 января.
В центре города полиция предупреждает граждан об ответственности за возможное участие в несанкционированных массовых акциях. При этом вплоть до уголовной.
- Любые провокационные действия будут расценены, как угроза общественного порядка, и будут немедленно пресекаться, — подчеркнул сотрудник полиции в мегафон.
Впрочем, жители не выказывают намерений к провокации, в центре города не наблюдается особой массовости, по оценке корреспондента «КП-Саратов», улицы чуть более оживлены, чем в обычный воскресный день.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.