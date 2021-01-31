Две женщины и мужчина умерли от коронавируса в Саратовской области

За сутки 30 января коронавирус унес жизни трех саратовцев.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, жертвами болезни стали мужчина и две женщины.

Все они страдали хроническими патологиями:

- мужчина 79 лет болел гипертонией, атеросклерозом сердца и церебральным атеросклерозом,

- женщины 58 и 80 лет страдали сахарным диабетом, гипертонической болезнью сердца, сердечной недостаточностью.

Всего в регионе насчитывается 540 смертей непосредственно от коронавируса.

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