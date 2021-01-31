В Агафоновке появится почта

Почтовое отделение в Агафоновке сгорело, но скоро появится новое

В поселке Агафоновка в Саратове появится новое почтовое отделение.

Об этом сообщается в группе сторонников председателя Государственной думы России Вячеслава Володина.

Ранее Володин встретился с жителями Агафоновки, выслушал вопросы и предложения. Оказалось, что отделение почты тут сгорело в августе 2020 года и теперь жители вынуждены ходить за несколько километров.

- Пожилым тяжело добираться, образуются большие очереди. Мы к вам обращаемся, мы на вас надеемся, — обратились к Володину жители.

Вячеслав Володин откликнулся на просьбу и уже через несколько часов было принято решение открыть новое почтовое отделение в Агафоновке.

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