Панков: Тарифы и начисления должны быть прозрачными и понятными для жителей

Николай Панков

Депутат Государственной думы России Николай Панков в понедельник проведет встречу с руководителями ряда ведомств в Саратовской области, где обсудит ситуацию с выставлением завышенных платежек за отопление.

Как написал он в своем телеграм-канале «Пара слов», на встрече будут присутствовать руководители Комитета по тарифам, Государственной жилищной инспекции и ресурсоснабжающей организации.

- Большой отклик вызвала публикация о повышении платежей за отопление. Такая проблема существует не только в Балакове. Об этом написали мои подписчики в комментариях. Жители Вольска, Энгельса, Волжского района Саратова получили за декабрь платежки с неоправданно высокими начислениями за тепло.

В понедельник проведу встречу с руководителями комитета госрегулирования тарифов, Госжилинспекции и ресурсоснабжающей организации. Хочу разобраться и услышать от них, какая была необходимость увеличивать подачу тепла? Просили ли жители об этом не просили? Да и температура за окном позволяла этого не делать.

Не раз говорил, что система формирования тарифов и начислений должна быть прозрачной. И понятной для жителей. Неверное, если ресурсоснабжающие организации злоупотребляют положением. Если навязывают жителям повышенное потребление услуг необходимо понять законно ли это? А если нет, нужно требовать перерасчет, — пишет Николай Панков.

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