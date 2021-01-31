Еще 241 саратовец заразился коронавирусом

Коронавирус выявлен у 241 человека Фото: Артем КИЛЬКИН

В Саратовской области утром 31 января стало известно о новых случаях коронавируса. Заболевание диагностировано у 241 человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, с начала пандемии заразились уже 43 192 человека, а выздоровели 37 809 — из них 249 за минувшие сутки.

Среди новых инфицированных 10 несовершеннолетних и 83 человека старше 60 лет.

Также за сутки выявлено 126 случаев внебольничной пневмонии среди зараженных.

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