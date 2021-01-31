В больнице скончался еще один пассажир Hyundai Solaris после ДТП в Лысогорском районе

Два пассажира погибли, водитель легковушки был госпитализирован Фото: ГИБДД по Саратовской области

Стали известны личности пострадавших в ДТП в Лысогорском районе Саратовской области, которое произошло вечером 30 января.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась в 19:45 на 657 км автодороги Р-22 «Каспий».

По предварительной версии, 40-летний водитель Hyundai Solaris попытался обогнать грузовик Renault, которым управлял 26-летний мужчина. Однако маневр закончился столкновением.

На месте погибла 31-летняя пассажирка легковушки, водитель и 44-летний пассажир были госпитализированы, но последний скончался в больнице.

Госавтоинспекция напоминает о неблагоприятных погодных условиях — скользкой трассе и тумане — и призывает отказаться от опасных маневров на дороге.

Водитель легковой иномарки попытался обогнать грузовик Фото: ГИБДД по Саратовской области

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