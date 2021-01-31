В Саратовской области пойдет снег, образуется гололедица

В Саратовской области сегодня, 31 января, пойдет снег, возможен дождь.

- Образуется гололедица, местами будет туман с видимостью 500 и менее метров, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Ветер будет дуть с порывами до 21 м/с. Температура поднимется до +1…-4 градусов.

31 января в 2020 году в области было тепло, туманно и сыро.

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