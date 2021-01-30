В ДТП грузовика и Solaris на трассе под Саратовом погиб человек

В Лысогорском районе Саратовской области сегодня вечером, 30 января, случилось смертельное ДТП.

- По предварительным данным, примерно в 19:45 на 657-м км трассы Р-22 «Каспий» столкнулись грузовик Renault и Hyundai Solaris. В аварии погиб один человек, пострадали двое, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

Обстоятельства ДТП и данные участников устанавливаются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.