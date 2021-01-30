Тренировки в бассейне «Саратов» продолжатся, несмотря на реорганизацию

В бассейне «Саратов» состоялась встреча начальника городского управления по физической культуре и спорту Николая Кузнецова с тренерами. Фото из Instagram Михаила Исаева

Сегодня, 30 января, начальник городского управления по физической культуре и спорту Николай Кузнецов по поручению мэра Михаила Исаева встретился с тренерами бассейна «Саратов» по вопросу реорганизации МУП «Физкультурно-спортивный комплекс».

Как сообщил глава города на своей странице в Инстаграм, МУП, на балансе которого состоит бассейн, переводят в МБУ. Это сделано, чтобы у муниципальной спортивной школы были собственные спортивные объекты.

- Преобразования позволят увеличить тренировочное время и количество занимающихся детей, — подчеркнул Исаев.

По его словам, тренировки продолжатся, а из числа тренеров будет собрана инициативная группа для дальнейшего обсуждения.

Фото из Instagram Михаила Исаева

Тренеры в чатах с родителями воспитанников сообщили, что если абонемент закончится, то можно заниматься со старым. Когда касса в бассейне откроется, посетителям продадут новый с учетом пройденных занятий.

Напомним, тренеры и родители беспокоились из-за реорганизации, якобы цена на занятия из-за этого повысится.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.