В Балакове расстреляли коммунальную машину

В Балакове Саратовской области вчера, 29 января, расстреляли коммунальную машину во время уборки снега.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Балаковского района, инцидент произошел в границах домов №№51 и 53 по улице 30 лет Победы.

Злоумышленники стреляли по технике подрядчика из окна. Стекло разбилось, водитель не пострадал.

На месте работали сотрудники полиции и ФСБ.

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