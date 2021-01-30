Балаковец отдал полицейским после задержания двери

В Балаковском районе Саратовской области полиция раскрыла кражу.

- Вечером 13 января 48-летний мужчина обратился с заявлением, в котором говорилось, что в обед 12 января кто-то в помещении в селе Малое Перекопное украл железные конструкции и две металлические двери, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители по подозрению задержали 21-летнего гражданина, ранее судимого за грабеж и кражи. У него изъяли похищенное и выписали подписку о невыезде.

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