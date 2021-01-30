За сутки пять человек в Саратовской области скончались от коронавируса

В Саратовской области от коронавируса скончались еще пять человек.

К 30 января 2021 года COVID-19 унес жизни 537 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минздраве области, умершим за сутки было от 55 до 90 лет.

Скончался 55-летний мужчина без сопутствующих патологий, у 59-летней женщины было онкозаболеванием органов малого таза, все осложнилось тромбоэмболией легочной артерии.

От коронавируса умерла 65-летняя женщина с лимфоидным лейкозом, 70-летний мужчина с хроническим панкреатитом. У 90-летней скончавшейся был инфаркт мозга, ишемическая болезнь сердца.

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