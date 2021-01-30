С трех этажей в подъезде в Саратове украли батареи

В Ленинском районе Саратова полиция раскрыла кражу батарей.

- Днем 20 января в отдел обратился 48-летний председатель ЖСК. По его словам, 18 января кто-то со второго, третьего и четвертого этажей подъезда дома на улице Измайлова украл агрегаты отопления, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полицейские возбудили дело и задержали 23-летнего безработного мужчину, ранее привлекавшегося за грабеж. Он признался, что сдал похищенное в пункт приема металла, а оттуда их вывезли на переработку. Злоумышленнику выписали подписку о невыезде.

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