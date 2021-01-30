Ассоциация приемных детей Саратовской области: Проведите выходные в кругу семьи

Председатель Ассоциации приемных семей Саратовской области Елена Кичаева

Председатель Ассоциации приемных семей Саратовской области Елена Кичаева призвала провести эти выходные в кругу семьи.

- В прошлые выходные мы столкнулись с вовлечением несовершеннолетних подростков в политические акции. Хочу обратить внимание, что за участие несовершеннолетних в несанкционированных акциях несут ответственность, в первую очередь, взрослые, — отметила Кичаева.

Со своими детьми она провела беседу. По словам председателя Ассоциации, у взрослых, которые идут на акцию, есть за плечами опыт и знания, а дети часто следуют за потоком, за друзьями, ради хайпа.

- Поэтому всем советую — лучше провести выходные в семейном кругу. Я стараюсь вовлекать своих детей в волонтерскую деятельность. Уверена, выходные мы проведем вместе и с пользой! — подчеркнула Кичаева.

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