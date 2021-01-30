В Балакове молодой водитель «шестерки» поехал на красный свет и врезался в Mazda

Столкнулись ВАЗ-2106 и Mazda 6. Фото из группы «На дорогах Балаково»

В Балакове Саратовской области вчера вечером, 29 января, столкнулись ВАЗ-2106 и Mazda 6.

- В 19:00 на Трнавской, 3/3 19-летний водитель отечественного авто, по предварительным данным, выехал на красный сигнал светофора и врезался в иномарку, которой управлял 21-летний парень, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области

В ДТП пострадал сам виновник аварии и его 19-летняя пассажирка. Их госпитализировали.

Фото из группы «На дорогах Балаково»

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