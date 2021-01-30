Родители юных спортсменов беспокоятся из-за реорганизации бассейна «Саратов»

Горожане беспокоятся из-за изменений в бассейне «Саратов» Фото: Иван МАКЕЕВ

Горожане, чьи дети ходят в бассейн «Саратов» на тренировки, беспокоятся из-за его реорганизации.

В чате в мессенджере тренер прислал родителям спортсменов письмо, в котором сообщается, что раньше из-за нехватки денег в спортшколе на бесплатное посещение тренеры устраивались на сезон в бассейн, а люди покупали абонементы. А теперь без предупреждения их перестали продавать, а тренеров пообещали уволить.

Обратившиеся в «КП-Саратов» горожане обеспокоены тем, что раньше «Саратов» принадлежал МУПу, а теперь его переводят в МБУ.

- Нам предлагают взять в аренду дорожки и продолжать тренировать детей. Во-первых, мы не имеем права собирать с вас деньги, во-вторых, сразу же нас посетит налоговая, в-третьих, цена за 12 занятий в месяц увеличится с 1 640 до 3,4–3,5 тыс. рублей с арендой, — говорится в сообщении в мессенджере.

Главе города Михаилу Исаеву тренерский состав в количестве 15 человек написал письмо с просьбой разобраться.

В мэрии «КП-Саратов» сообщили, что городское управление по физической культуре и спорту возьмет данную ситуацию на контроль.

- Будет проведена проверка по фактам, изложенным в обращении. Однако муниципалитет гарантирует, что учебно-тренировочный процесс не будет прерван, — рассказали в пресс-службе.

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