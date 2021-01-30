На трех улицах Саратова запретили парковаться и ездить по трем улицам

В Саратове сегодня и завтра, 30 и 31 января, на трех улицах Саратова запретят ездить и парковаться.

- Это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов во время очистки проезжей части от снега и льда, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Движение ограничивается с 10:00 до 18:00 на Радищева от Московской до проспекта Кирова, Вавилова от Мирного переулка до Рахова, в Мирном переулке от Советской до Вавилова.

Разрешено проезжать только общественному транспорту, автомобилям оперативных и аварийно-технических служб.

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