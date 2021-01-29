В Саратовской области упразднили должности министров промышленности и сельского хозяйства

В Саратовской области сегодня, 29 января, упразднили должности двух заместителей председателя правительства области, министра промышленности и энергетики и министра сельского хозяйства.

Как сообщается в постановлении председателя регионального правительства Романа Бусаргина, вместо них учреждены должности заместителя председателя правительства — министра промышленности и энергетики области и заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства области.

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Напомним, сейчас министерство промышленности области возглавляет Андрей Архипов, а сельского хозяйства — Роман Ковальский.

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