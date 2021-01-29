Опубликовано видео из дворца в Геленджике

Журналисты Mash побывали во дворце в Геленджике из расследования Алексея Навального.
Как сообщается из видео, опубликованного на YouTube-канале издания, строитель согласился показать объект, но только не более часа. На кадрах видно, что работы внутри пока что на нулевом этапе, вся красота — снаружи.
Имена владельцев и предназначение здания журналистам выяснить не удалось.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что дворец принадлежит одному или нескольким бизнесменам.
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