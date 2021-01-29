В Саратове возбуждено дело по итогам митинга 23 января

В Саратове прошла акция 23 января
Фото: Ольга Симонова
Возбуждено уголовное дело о нарушении коронавирусных ограничений в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, речь идет о несанкционированной акции 23 января.
Напомним, в тот день на Театральной площади и у здания Саратовской областной думы собрались несколько сотен человек, устроив митинг.
- Организаторы и участники несанкционированного мероприятия на Театральной площади нарушили санитарно-эпидемиологические правила и создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции, – рассказали в полиции.
Уголовное дело расследует полиция Саратова. Ведется розыск нарушителей.
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