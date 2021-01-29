Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Саратове возбуждено дело по итогам митинга 23 января

Полиция ищет нарушителей санитарно-эпидемиологических правил
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
В Саратове прошла акция 23 января

В Саратове прошла акция 23 января

Фото: Ольга Симонова

Возбуждено уголовное дело о нарушении коронавирусных ограничений в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, речь идет о несанкционированной акции 23 января.

Напомним, в тот день на Театральной площади и у здания Саратовской областной думы собрались несколько сотен человек, устроив митинг.

- Организаторы и участники несанкционированного мероприятия на Театральной площади нарушили санитарно-эпидемиологические правила и создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции, – рассказали в полиции.

Уголовное дело расследует полиция Саратова. Ведется розыск нарушителей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.