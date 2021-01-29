Саратовские девятиклассники не будут сдавать ОГЭ

.

В 2020/21 учебном году саратовские девятиклассники не будут сдавать основной государственный экзамен.

Как пояснили для читателей «КП-Саратов» в министерстве образования области, вместо этого состоятся контрольные работы.

Школьники также должны сделать выбор, по какому предмету они будут писать контрольную работу: физика, химия, информатика, биология, история, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), обществознание, литература.

Срок написания контрольных определен в период с 17 по 21 мая 2021 года.

- Региональные органы управления образованием вправе самостоятельно ограничить число выполняемых заданий и/или изменить время выполнения контрольной работы. Органы исполнительной власти субъектов РФ устанавливают минимальные первичные баллы, соответствующие отметкам по пятибалльной шкале, за выполнение контрольной работы на основе рекомендаций Рособрнадзора, – рассказали в Минобразе.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.