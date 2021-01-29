В полиции рассказали подробности преступных автоподстав в Саратове

В ГУ МВД по Саратовской области рассказали подробности криминальной схемы, по которой работала банда автоподставщиков.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, было инсценировано не менее 72 ДТП с 2013 по 2017 годы.

По версии следствия, злоумышленники действовали по разным сценариям: в одних случаях на машины устанавливали заранее поврежденные детали, в других владельцы дорогих авто получали страховку, но ремонт делали в частных мастерских по заниженной цене. Несколько машин было куплено после реальных аварий. Иногда их использовали для аварий по несколько раз.

- Следователями установлено, что фигуранты инсценировали не менее 72 дорожно-транспортных происшествий. Сумма причиненного страховым компаниям ущерба превысила 31 млн рублей, – рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Преступления были выявлены сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Саратовской области.

Уголовное дело передано в суд.

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