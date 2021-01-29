ГЖИ начала проверку отравления угарным газом в Саратове

В Саратове начата проверка случая отравления угарным газом матери и двух детей в Заводском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в Государственной жилищной инспекции, ЧП случилось в доме №54, которым управляет ЖСК «Заводчанин».

Установлено, что обязательный договор на техническое обслуживание газового оборудования в доме заключен со специализированной организацией, имеются акты о проверке вентиляционных каналов и дымоходов в доме.

Комиссия с председателем ЖСК посетит квартиру. Предварительно установлено, что жильцы не заключали договор на внутриквартирное обслуживание газового оборудования.

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