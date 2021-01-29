В Саратовской области могут снять министров за недостаточную цифровизацию

В Саратовской области продолжается цифровизация ключевых отраслей.

Как сообщили «КП-Саратов» в Центре управления регионом, это необходимо для расчета индекса цифровой зрелости, который будет сделан федеральным центром по итогам первого квартала.

Основные отрасли региона – образование, здравоохранение, ЖКХ, транспорт, госуправление – должны переходить на современные технологии. В Саратовской области уже назначены ответственные за цифровую трансформацию в 33 органах исполнительной власти и муниципалитетах. 143 человека пройдут обучение и прослушают курс лекций.

- Важно помнить, что министерства и региональные органы власти цифровую трансформацию должны начинать с себя, относиться со всей серьезностью к этим вопросам, с учетом того, что они внедряют изменения в отраслях по всей стране, – отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в федеральных министерствах по итогам рейтинга цифровой информации 18 ведомств показали высокие результаты, а 10 руководителей будут заменены.

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