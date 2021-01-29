«Школа молодого политолога» ПИУ РАНХиГС приглашает школьников на очередное занятие

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Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС приглашает учащихся школ принять участие в работе проекта «Школа молодого политолога».

Занимаясь в Школе, школьники получают основы практической политологии, открывают секреты политического управления общественным сознанием, оценивают перспективы своего профессионального развития в качестве политолога.

Миссия Школы – создание условий для формирования у учащихся готовности к осознанному выбору собственного будущего, помощь в профессиональном самоопределении.

11 февраля 2021 года в 15:00-16:30 в рамках Проекта состоится третье занятие на тему: «Основные тренды мирового развития: реалии и перспективы».

- Научно-технический прогресс внес необратимые изменения в жизнедеятельность человека, в его отношения с окружающими людьми, с социальными институтами, с государством. В рамках предстоящей публичной лекции доктор политических наук, профессор кафедры политических наук Института Андрей Коробов расскажет о цифровизации общественной жизни, трансформации традиционных коммуникаций, появлении новых и отмирании старых социальных институтов, что в совокупности представляет лишь некоторую часть трендов современности, – прокомментировал и.о. заведующего кафедрой политических наук Поволжского института управления РАНХиГС Иван Бирюлин.

Отметим, что участие в работе Школы является бесплатным. Зарегистрироваться на занятие и узнать подробную информацию о всех мероприятиях Проекта можно на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС (https://piu.ranepa.ru /).

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