Депутат Андрей Воробьев вручил подарки матери 11 детей

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Депутаты Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») и Юлия Литневская («Единая Россия») посетили жительницу Заводского района, многодетную мать Жанну Иванову. При поддержке благотворительного фонда «Столица Милосердия» парламентарии поздравили горожанку с днем рождения и вручили подарки ей и членам ее семьи.

Женщина воспитывает 11 детей. Она признается, что всегда хотела большую семью.

- Поддержка многодетных семей — одно из приоритетных направлений работы «Единой России». В России многое делается, чтобы помочь этой категории семей: государство выделяет земельные участки, работает система материнского капитала, многодетные получают машины и выплаты, — напомнил Воробьев.

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