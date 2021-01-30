Температура воздуха в Саратове поднимется до +2 градусов

В Саратовской области сегодня, 30 января, ожидается облачная погода с прояснениями.

- Пойдет снег, в том числе мокрый, морось. Опустится туман, образуется гололед, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Ветер подует со скоростью 6–11 м/с и порывами до 20 м/с.

Температура поднимется до +2…-3 градусов.

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