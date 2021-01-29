Саратовцы за сутки отдали мошенникам 2,3 млн рублей

За сутки в Саратовской области 16 человек отдали свои деньги мошенникам.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, кошельки преступников пополнились 2,3 млн рублей всего за день.

Ранее сообщалось, что 66-летняя жительница Саратова перевела мошенникам более 800 тыс. рублей. Таким способом она пыталась защитить свои деньги.

Полиция в очередной раз напоминает гражданам об опасности при общении с незнакомцами, особенно, если те представляются сотрудниками банков или предлагают совершить покупку в интернете. Также нельзя сообщать данные своих карт.

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