Грачев ответил на критику Панкова об уборке снега в центре Саратова

Коммунальные службы убирают снег в центре Саратова. Фото из телеграм-канала «Пара слов»

Первый заместитель главы Саратова Сергей Грачев ответил на критику депутата Госдумы Николая Панкова в части уборки центра города.

Комментарий Грачева распространила пресс-служба мэрии. По его словам, практически две недели коммунальные службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопадов.

- Как абсолютно верно обратил внимание депутат Госдумы Николай Панков, приоритетом для нас являются отдаленные поселки и микрорайоны. Так, например, сегодня продолжаются работы в поселках Поливановка и Жасминный, Увек и Князевка, — отметил Грачев.

Также он заявил, что сегодня, 29 января, расчищают площади имени Столыпина, Театральную и проспект Кирова.

По словам Грачева главная площадь города — это его лицо, достопримечательность для туристов. А длительное складирование снега на ней может не только испортить впечатление, но и плохо сказаться на клумбах и цвета.

Кроме того, первый заммэра заявил, что эти работы надо завершить поскорее, чтобы рабочих и технику направить на «приоритетные направления в уборке снега, на которые обращают внимание граждане».

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