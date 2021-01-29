В Саратове банда устроила 72 фиктивных ДТП на 31 млн рублей

В Саратове будут судить членов банды мошенников.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, на скамье подсудимых оказались сразу 33 жителя областного центра. Их обвиняют в 72-х мошенничествах на общую сумму 31 млн рублей.

Следствие считает, что банда была создана осенью 2013 года. Саратовец пригласил своих знакомых инсценировать ДТП, чтобы получать страховые выплаты. Роли были распределены: от продумывания плана, оформления документов и конспирации до предоставления автомобилей и оформления их на формальных собственников. Некоторые участники непосредственно устраивали аварии.

Места ДТП выбирал главарь, это происходило в разных районах Саратова.

Банда действовала до октября 2017 года, когда на их след вышли правоохранители.

Дело направлено в Ленинский районный суд.

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