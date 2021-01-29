Прокуратура: В Саратовской области 72,3% преступников не имеют работы

За год в Саратовской области поймали почти 12 тыс. преступников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2020 году в Саратовской области выявлено 11 960 преступников.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, из них 14,2% женщин. Больше половины — 55% — граждане от 30 до 49 лет.

Также удалось выявить 390 несовершеннолетних преступников.

Из общего числа 62% ранее уже имели проблемы с законом. Почти две тыс. человек совершили рецидив, причем 93 — особо опасный. 997 человек вновь пошли на преступление в течение года после освобождения из колонии.

Составлен социальный портрет преступника. 72,3% не имеют постоянного заработка. 39,4% были пьяны, а 0,7% — под наркотиками.

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