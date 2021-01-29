В Саратове пенсионерка поверила телефонным мошенникам и лишилась почти миллиона рублей

В Саратове 66-летняя женщина лишилась более 800 тыс. рублей после общения с мошенниками.
- Жительница Солнечного рассказала, что с ней связалась якобы сотрудница службы безопасности одного из банков, поведала о подозрительных операциях, предложила перевести деньги на резервные ячейки, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.
Гражданка поверила, сняла все свои сбережения, а это 884 890 рублей, и через терминал перечислила на указанные незнакомкой номера.
После случившегося она пошла в полицию. Там возбудили уголовное дело.
Правоохранители напоминают о запрете сообщать кому-то CVC-коды и пароли из СМС, переводить незнакомцам деньги.
- Безопасных ячеек не существует, это уловки злоумышленников! — предупреждают полицейские.
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