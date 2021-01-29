Две женщины и двое мужчин умерли от коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области за сутки от коронавируса умерли четыре человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, это две женщины и двое мужчин.
Погибшие страдали хроническими заболеваниями:
- женщина 61 года и 59-летний мужчина были больны атеросклеротической болезнью сердца,
- у 61-летнего мужчины были артериальная гипертензия и хронический бронхит,
- 56-летняя женщина страдала сахарным диабетом и артериальной гипертензией.
Всего в области от коронавируса умерли 532 человека.
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