Водителя BMW будут судить за сбитого насмерть пешехода в Саратове

В Саратове будут судить 61-летнего водителя BMW за смертельное ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, авария произошла вечером 10 сентября на улице Соколовогорская, у дома №11.
По версии следствия, иномарка сбила 55-летнего мужчину, который шел по нерегулируемому переходу.
Пострадавший был госпитализирован и скончался 17 сентября в больнице от множественных травм.
Свою вину водитель признал и выплатит семье потерпевшего миллион рублей. Теперь дело направлено в Волжский суд, мужчине грозит срок до пяти лет.
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