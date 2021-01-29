Водителя BMW будут судить за сбитого насмерть пешехода в Саратове

В Саратове будут судить 61-летнего водителя BMW за смертельное ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, авария произошла вечером 10 сентября на улице Соколовогорская, у дома №11.

По версии следствия, иномарка сбила 55-летнего мужчину, который шел по нерегулируемому переходу.

Пострадавший был госпитализирован и скончался 17 сентября в больнице от множественных травм.

Свою вину водитель признал и выплатит семье потерпевшего миллион рублей. Теперь дело направлено в Волжский суд, мужчине грозит срок до пяти лет.

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