В Саратовской области из-за ОРВИ закрыты четыре школы и детсад

В Саратовской области четыре школы полностью закрыты из-за высокой заболеваемости ОРВИ: две в Саратове и по одной в Перелюбском и Федоровском районах. Кроме того, закрыты 4 класса в 4-х школах (Хвалынский район – 1, г. Саратов – 1, Петровский район – 2).

Высокая заболеваемость ОРВИ привела к закрытию полностью детского сада Озинского района, в котором 23 воспитанника. Кроме того, закрыты 2 группы в 2-х детских садах (г. Саратов – 1, Энгельсский район – 1).

Школа в Екатериновском районе и лицей в Питерском районе, которые еще вчера были закрыты из-за заболеваемости коронавирусом, возобновили работу. При этом из-за COVID-19 закрыты 65 классов в 39-ти школах, в том числе в Саратове – 21.

В связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией у 2-х сотрудников полностью закрыты два детских сада (Марксовский район – 1, Ровенский район – 1), в которых 78 воспитанников и 12 воспитателей. Кроме того, закрыты 8 групп в 8-ми детских садах