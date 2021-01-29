Депутаты гордумы Саратова сократили сами себя

В гордуме Саратова депутатов станет поменьше

В Саратовской городской думе на заседании 29 января сократили число депутатов до 35 человек и установили, что избираться теперь они будут только по одномандатным округам, то есть без партийных списков. Все эти нововведения начнут действовать с сентября 2021 года, когда пройдут выборы в городскую думу.

Кроме того, установлено, что за зарплату в новой гордуме смогут работать только три депутата.

Все эти нововведения не понравились представителям КПРФ и ЛДПР, которые опасаются, что без партсписков ни одного места в гордуме они не получат.

Соответствующие изменения в Устав большинством голосов городских депутатов сегодня были приняты.

В Уставе прописали, что в состав Саратова вошли сельские поселения: село Багаевка, поселки Беленький, Водник, Красный Текстильщик, Сельхозтехника, Хмелевка, Хмелевский и деревня Трещиха.

В Уставе также записали, что у Саратова, кроме флага и герба, есть еще и гимн. Пока в реальности мелодии и текста нет. Это еще предстоит добавить с учетом мнения населения.