В Саратове вынесен приговор изготовителю «жучков»

Мужчину задержали сотрудники УФСБ и отдела "К"
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове вынесен приговор 45-летнему мужчине за незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, суд доказал два эпизода.
Установлено, что 23 октября и 3 ноября 2020 года мужчина продал самодельный прибор для негласного получения аудиоинформации – подслушивающие устройства. Сделки состоялись на парковке по улице Чернышевского.
Мужчину задержали сотрудники УФСБ и отдела «К» региональной полиции.
Свою вину гражданин признал и был оштрафован на 30 тыс. рублей.
Сделки совершались на автопарковке
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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