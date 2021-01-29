В Саратове вынесен приговор изготовителю «жучков»

Мужчину задержали сотрудники УФСБ и отдела "К" Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове вынесен приговор 45-летнему мужчине за незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, суд доказал два эпизода.

Установлено, что 23 октября и 3 ноября 2020 года мужчина продал самодельный прибор для негласного получения аудиоинформации – подслушивающие устройства. Сделки состоялись на парковке по улице Чернышевского.

Мужчину задержали сотрудники УФСБ и отдела «К» региональной полиции.

Свою вину гражданин признал и был оштрафован на 30 тыс. рублей.

Сделки совершались на автопарковке Фото: СУ СКР по Саратовской области

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