В Саратове пассажиров хотели возить на автобусах без сидений

Сиденья в автобусах были сняты

Комитет дорожного хозяйства и благоустройства администрации Саратова проверил 27 января автобусы, которые были заявлены перевозчиками для конкурса на маршруты.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, участник конкурса перевозчиков, ООО «ЦСР Звезда», претендует на обслуживание маршрута №6 от поселка Комсомольский до ТЦ «Хэппи Молл».

- Состояние предложенных для осуществления перевозок граждан автобусов оказалось непригодным для оказания транспортной услуги и шокировало всех участников мероприятия. Такой подход конкурсанта не только характеризует его гражданскую позицию, но и приводит к затягиванию определения перевозчика по муниципальному маршруту, — заявили члены комиссии.

Автобусы шокировали участников конкурсной комиссии

На представленных фотографиях видно, что салон очень грязный, обшарпанный, металлические части проржавели, а пассажирские сиденья отсутствуют.

Металлические части салона проржавели

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