Оперативники МЧС стянуты к АГЗС в Балакове

Оперативные службы стянуты на учения в Балакове. Фото "Типичный Балаково!"

В Балакове Саратовской области все оперативные и экстренные службы подняты по тревоге.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, силы и средства стянуты на улицу Дорожная, к АГЗС.

Причиной стало не ЧП, а масштабные пожарно-тактические учения. По легенде, огонь охватил подвижную цистерну, возможен взрыв и распространение возгорания на газовые резервуары и пункт хранения баллонов.

Посетителей и персонал АГЗС эвакуировали.

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